Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Явно не туристическая поездка

Известный американский журналист Такер Карлсон, который прославился своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США на телеканале Fox News, впервые прилетел в Москву.
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