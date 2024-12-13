Покровители мигрантов вышли из тени. Вскрылись кулуарные разговоры олигархов после "Крокуса": Угрозы угрозами, а денег хочется

СХ

Сергей Храмов

Если ошибаюсь поправте, кто рганизовал работу с мигрантами в России.Константин Олегович Ромодановский Константин Олегович Ромодановский (31 октября 1956, Москва, СССР — 18 октября 2024, Москва) — советский и российский деятель органов государственной безопасности, внутренних дел и миграционной службы. Начальник Главного управления (департамента) собственной безопасности МВД России с мая 2001 по июль 2005. Директор Федеральной миграционной службы Российской Федерации с 20 июля 2005 по апрель 2016 (с 2013 по 2016 в ранге федерального министра). РВСН.