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Царьград

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Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Молодцы, если это так... На работу "вагнеровцев" похожа их работа. Увы, которых обезглавили и потом размазали по асфа...Военкор Романов: ...
  • сергей Лейтнер
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    "энергИтический" пишет как и автор, так и комментатор. Это он сам себя комментирует?Наконец-то. Русск...

Покровители мигрантов вышли из тени. Вскрылись кулуарные разговоры олигархов после "Крокуса": Угрозы угрозами, а денег хочется

Покровители мигрантов вышли из тени. Вскрылись кулуарные разговоры олигархов после "Крокуса": Угрозы угрозами, а денег хочется

Покровители мигрантов снова осмелели и вышли из тени. Вскрылись кулуарные разговоры олигархов после "Крокуса".

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Если ошибаюсь поправте, кто рганизовал работу с мигрантами в России.Константин Олегович Ромодановский Константин Олегович Ромодановский (31 октября 1956, Москва, СССР — 18 октября 2024, Москва) — советский и российский деятель органов государственной безопасности, внутренних дел и миграционной службы. Начальник Главного управления (департамента) собственной безопасности МВД России с мая 2001 по июль 2005. Директор Федеральной миграционной службы Российской Федерации с 20 июля 2005 по апрель 2016 (с 2013 по 2016 в ранге федерального министра). РВСН.
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15 час.
В
Валерий
Ромадановский, вы не ошиблись, Но по данным СМИ он уже в лучшем из миров. Но то, что он породил, сейчиас мы пожинаем.
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14 час.

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