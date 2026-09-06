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Газета.ру

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Рудковская заявила, что ее сын после перехода в Азербайджан не предатель

Рудковская заявила, что ее сын после перехода в Азербайджан не предатель

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в интервью Эмину Агаларову заявила, что решение о смене спортивного гражданства их 13-летним сыном Александром не является предательством.

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