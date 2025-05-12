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Дадонов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У форварда «Далласа» 1+3 в 10 играх плей-офф

Дадонов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У форварда «Далласа» 1+3 в 10 играх плей-офф

Форвард «Далласа» отличился в 3-й игре серии 2-го раунда Кубка Стэнли. Всего в 10 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 4 (1+3) очка.

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