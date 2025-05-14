Спор о гробе у мусорного бака в Городецком округе: "Ситиматик" отказывается утилизировать

Ситуацию прокомментировал глава округа Александр Мудров.В Городецком округе разгорелся необычный спор: местный житель выбросил гроб к мусорному баку, но региональный оператор по обращению с ТКО "Ситиматик" отказался его забирать.
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