Чугунные монстры превратят в пыль бетон и нациков: Карта специальной военной операции на Украине на 26 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине важно понимать, как развиваются события на разных участках фронта.