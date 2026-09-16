Вагенкнехт: Мерц уйдет с поста канцлера Германии до конца 2026 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц покинет свой пост до католического Рождества, то есть до 25 декабря. Такое заявление 16 сентября сделала основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.
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