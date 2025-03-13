Активное использование соцсетей связали с бредовыми расстройствами

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Саймона Фрейзера (Канада), выявило тесную связь между очень частым использованием социальных сетей и психическими расстройствами, связанными с бредом, включая нарциссизм и дисморфное расстройство тела.
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