Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Против чего выступила Россия.

Против чего выступила Россия.

Большинство аудитории ждали военного анализа прошедших двух лет. Приношу извинения – чуть позже, причины как объективного характера (разъезды и хранилище-компьютер, поганка этакая – издох), так и субъективного (жду развития событий после Авдеевской наступательной операции).

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