Против чего выступила Россия.

Большинство аудитории ждали военного анализа прошедших двух лет. Приношу извинения – чуть позже, причины как объективного характера (разъезды и хранилище-компьютер, поганка этакая – издох), так и субъективного (жду развития событий после Авдеевской наступательной операции).