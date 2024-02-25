Против чего выступила Россия.

Большинство аудитории ждали военного анализа прошедших двух лет. Приношу извинения – чуть позже, причины как объективного характера (разъезды и хранилище-компьютер, поганка этакая – издох), так и субъективного (жду развития событий после Авдеевской наступательной операции).
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