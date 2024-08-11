Люди в прошлом выглядели старше: паре на фото по 23 года. Почему так происходило

МГ

Малик Гумеров

"С развитием науки, медицины, улучшением условий гигиены и социального благополучия," - людей превращают в ходячих мумий - консервируют в живую ! Мозги тоже - от консервации тупеют .... деградируют ... . ПЛЕВАЛА НАУКА , МЕДИЦИНА .... ПРАВИТЕЛИ МИРА (правящий класс сами тупые марионетки) на здоровье населения !!! Наоборт - разрабатывают глобальные - стратегические методы как уничтожать население ..... ! А все описываемое автором в статейке - это временный побочный эффект от тактический действий - просто пасут населения и стригут как овечек - через оказание т. н. медицинских услуг ! Здоровье здесь не при чем - здоровье наоборот ГУБИТСЯ НА КОРНЮ , а задача побольше доить и стричь население через бизнес медицину .... ! КОМУ НУЖНО ЗДОРОВЬЕ ПРИГОВОРЕННОГО НА УБОЙ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ , стран ...? Автор с детства не вылез , наивные детские понятия ... ! Чтобы наука , медицина начала работать на благо народов = НУЖНО ПАРАЗИТИЧЕСКОЕ МИРОУСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВ РАЗРУШИТЬ и ВЫСТРОИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МИРОУСТРОЙСТВО ! А овечек будут только пасти и стричь , и на убой !