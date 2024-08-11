На старых фотографиях, даже из прошлого века, люди часто кажутся намного старше своих настоящих лет. Например, на фото ниже пара, которой всего по 23 года, выглядит так, как будто им за 40, по сегодняшним меркам.
Люди в прошлом выглядели старше: паре на фото по 23 года. Почему так происходило
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МГ
Малик Гумеров
"С развитием науки, медицины, улучшением условий гигиены и социального благополучия," - людей превращают в ходячих мумий - консервируют в живую ! Мозги тоже - от консервации тупеют .... деградируют ... . ПЛЕВАЛА НАУКА , МЕДИЦИНА .... ПРАВИТЕЛИ МИРА (правящий класс сами тупые марионетки) на здоровье населения !!! Наоборт - разрабатывают глобальные - стратегические методы как уничтожать население ..... ! А все описываемое автором в статейке - это временный побочный эффект от тактический действий - просто пасут населения и стригут как овечек - через оказание т. н. медицинских услуг ! Здоровье здесь не при чем - здоровье наоборот ГУБИТСЯ НА КОРНЮ , а задача побольше доить и стричь население через бизнес медицину .... ! КОМУ НУЖНО ЗДОРОВЬЕ ПРИГОВОРЕННОГО НА УБОЙ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ , стран ...? Автор с детства не вылез , наивные детские понятия ... ! Чтобы наука , медицина начала работать на благо народов = НУЖНО ПАРАЗИТИЧЕСКОЕ МИРОУСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВ РАЗРУШИТЬ и ВЫСТРОИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МИРОУСТРОЙСТВО ! А овечек будут только пасти и стричь , и на убой !
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