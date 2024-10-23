В Петрозаводске уничтожают парк «Вилда» и расширяют промзону

Огромная зеленая территория столицы Карелии была передана без торгов под камнеобрабатывающее предприятие Текст, фото: Елена Малишевская Власти Карелии отдали земельный участок площадью более 2,6 гектара в районе парка «Вилда» предприятию «Торговый дом «Стоун РК».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии