Главные вопросы о священном месяце Рамадан, который начинается 11 марта, правила для мужчин и женщин Алёна Юрьева11 марта 2024 года мусульманский мир начинает свой обрядовый пост в Рамадан, время покаяния, самоочищения и глубокой духовной рефлексии.