The Guardian: премьер Болгарии поругался с президентом из-за оплаты российского газа

flickr.com/PD Решение вопросов оплаты российского газа по схеме, предложенной «Газпромом», и отправки вооружения на Украину рассорило премьер-министра Болгарии Кирила Петкова с президентом страны Руменом Радевом, сообщает газета The Guardian.
flickr.com/PD Решение вопросов оплаты российского газа по схеме, предложенной «Газпромом», и отправки вооружения на Украину рассорило премьер-министра Болгарии Кирила Петкова с президентом страны Руменом Радевом, сообщает газета The Guardian.
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