РБК: на Украину передали тела почти тысячи бойцов ВСУ

На Украину передали тела 909 погибших военнослужащих. Они были получены с нескольких направлений фронта: кураховское, покровское, бахмутское, угледарское, луганское и запорожское, а также из моргов на территории России.
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