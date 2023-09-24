Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В Челябинской области ММАшник убил ветерана СВО

В Челябинской области ММАшник убил ветерана СВО

Бывший сотрудник УгРо МВД Максим Никитин - настоящий герой.Многочисленные командировки на Северный Кавказ, статус ветерана боевых действий.

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Комментарии
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степан дунов
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7 час.
НН
Надежда Никитина
Только так.
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5 час.
СД
Сергей Дьячков
На хрена на пожизненное заключение, время у России военное - растрел и только растрел. Давно уже пора вернуть смертную каззнь.
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56 сек.

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