Водителей в России стали реже лишать прав за вождения в нетрезвом виде. В 2024 году такое решение вынесли в отношении почти 237 тысяч человек, это почти на 27 тысяч меньше, чем в 2023 году, передает ТАСС.
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