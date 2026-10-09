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Канцелярия Нетаньяху раскритиковала присуждение Нобелевской премии Пиллэй

Канцелярия Нетаньяху раскритиковала присуждение Нобелевской премии Пиллэй

Нобелевский комитет утратил моральные ориентиры, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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