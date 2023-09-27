Китай приглашает больше американских компаний инвестировать в страну -- заместитель председателя КНР

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн во вторник в Пекине провел встречу с бывшим министром финансов США Генри Полсоном, в ходе которой заявил, что Китай приглашает больше американских компаний инвестировать и вести бизнес в стране для совместного использования возможностей, открывающихся за счет развития КНР.