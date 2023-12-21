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  • Елена Бреслова
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    Вы уж простите за сравнение, не имею привычки выражаться, но германский лидер на за лупу похож. Я это отметил ещё при..."Что характерно -...
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И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта"!

И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта"!

В США демократы отчаянно пытаются не допустить Трампа на выборы. Вот так демократы борются с демократией.

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