Укрепление доллара и потенциальное прекращение огня в Газе привело к снижению цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 22 марта в связи с возможным приближением перемирия в секторе Газы, что может смягчить геополитические опасения на Ближнем Востоке.
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