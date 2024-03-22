Укрепление доллара и потенциальное прекращение огня в Газе привело к снижению цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 22 марта в связи с возможным приближением перемирия в секторе Газы, что может смягчить геополитические опасения на Ближнем Востоке.