Экс-жена Иракли Елена призналась, что скандал с любовницей сблизил ее с тещей

Экс-супруга Иракли Пирцхалавы Елена Гребенщикова в интервью «СтарХиту» рассказала, что поддержала бывшего мужа в скандале с моделью Катей Лукьяновой, заявившей о своей беременности от артиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД РФ: ЕС переда...
- Пашинян видит буд...
- Пашинян заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым