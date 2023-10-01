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Мировое обозрение

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Ремонт квартир в ЖК Аккент в Алматы после пожара завершен в срок

Ремонт квартир в ЖК Аккент в Алматы после пожара завершен в срок

Жители жилого комплекса «Аккент» заселились в свои квартиры после проведенного ремонта. Из 96 пострадавших от пожара жилых площадей в порядок привели 95, собственники 1 квартиры отказались от проведения ремонтных работ.

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