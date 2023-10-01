Ремонт квартир в ЖК Аккент в Алматы после пожара завершен в срок

Жители жилого комплекса «Аккент» заселились в свои квартиры после проведенного ремонта. Из 96 пострадавших от пожара жилых площадей в порядок привели 95, собственники 1 квартиры отказались от проведения ремонтных работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии