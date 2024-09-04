Экскурсия для первоклассников прошла в администрации Одинцовского округа

Более 30 первоклассников побывали на экскурсии в здании администрации Одинцовского округа. Ребята осмотрели зал совещаний и кабинет главы муниципалитета Андрея Иванова, который выступил в роли экскурсовода.
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