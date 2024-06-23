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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Развлечение ´Безопасное лето´.

Развлечение ´Безопасное лето´.

Много правил есть на свете, Их должны запомнить дети!В спички лучше не играть!И окно не открывать.И чтоб не было беды -Не шалите у воды!Надеть кепку иль панамкуНе забудь ты спозаранку, Осторожность в солнцепекЗдоровье точно сбережет!Взрослых слушать обещайтеПравила не нарушайте!Началось развлечение с прихода клоуна Клёпы и заводной игры ´Это я, это .

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