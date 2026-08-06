«Государыни обречённые»: судьба жен Ивана Грозного

Жёны Ивана Грозного — это, пожалуй, один из самых мрачных и загадочных сюжетов русской истории. Восемь женщин, каждая из которых ступила на брачное ложе с самым могущественным человеком Московского царства, и почти ни одна не обрела счастья.
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