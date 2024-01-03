Синоптик пообещала, что после первой декады января в Москве потеплеет

Первая декада января в Москве будет самой холодной, однако после потеплеет. Об этом в среду, 3 января, заявила ведущий специалист портала "Метеоновости", главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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