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Отряд кораблей ТОФ вышел в море для выполнения задач в АТР

Отряд кораблей ТОФ вышел в море для выполнения задач в АТР

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в обеспечении среднего морского танкера «Печенга» вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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