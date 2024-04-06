Маршрутка попала в ДТП в Мостовском районе - пострадали 10 человек

Мостовском районе в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек, пишет БЕЛТА. По предварительным данным, сегодня утром 41-летний водитель автомобиля Mercedes на закруглении дороги вблизи деревни Лунно совершал обгон.
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