НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитика"Несите святой воды, али крест, животворящий!", - русофобия Дуды, зашкаливает Хочется обратиться, к нашим соседям полякам с просьбой, провести обряд экзорцизма над их президентом Дудой.Вернуться к статье3015НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergУже все должны понять что прзидень польшы "Дьявол" в клетке на определеннре время, как и Гитлер!Виктория ПутковаЭто от бессилия и тупости. Не на ту лошадь поставили. Хотели стать главными в Европе?ягр Данию потеснить?В союзники взяли лимитрофов трибалтов, нацистов укр-бандеровцеа, грузин . А оказалось лаять на Россию позволили, но выбили табуретрчку из под ног. Во и бесится Дуда-дурак. Следят в грязь, туда им и дорога!NNataЧто вы хотите? Дуда сейчас как на эшафоте - в своё время поверил дяде Сэму, подставился(прикинув гешефт), а результат - сам на витрине, стоит на скользящей по масляному полу неустойчивой колченогой скамье, держаться руками не может,т.к. в его ладонях потные ладошки Зе и прибалтов, заглядывающие в глаза и ждущих что если Польше подкинут, то они успеют своё урвать. Остается только языком пытаться удержаться. Вот и хватается . Кто чем может.Скрытая паника! В такой ситуации, можно язычок мокнуть в такое, что после век не отмыться.ИванМаксимФобия как боязнь чего-то или кого-то. Кого боятся люди? Тех, кому причинили много зла. Вот и боятся поляки русских: https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43621356852/Krovavyiy-sled-Getmana-Sagaydachnogo.-Vret-CHerkas-Boris.Альбина КолесниковаПольское правительство в основном всегда враждебное к России. Чёрт бы их побрал.Александр ДементьевПосидев год в смутное время в Кремле , они не могут простить России того, что потом много лет числились её окраиной. Польский гонор прёт наружу.Николай Алексеевич Niko.МаксимПлохой коллаж, у Дуды харя довольная, но из Трампа не следует изображать 3.14159265дорасом!Псевдоним ПсевдонимовУ дуды харя довольная потому, что ему нравится то что делает трамп:)кормчийНе стоит обращать внимание на дурака ! « Всеми брошенная Польша кусает локти из-за упущенной дружбы с Россией Всеми брошенная Польша кусает локти из-за упущенной дружбы с Россией Депутат Сейма Польши Кристиан Каминьский (партия «Конфедерация») заявил об упущенных Варшавой возможностях в отношениях с Россией из-за поддержки Украины. Как считает этот молодой политик, если бы польское правительство в угоду Киеву не выступало против энергетических проектов Москвы, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши. » Какие в жо..у взаимоотношения после слов их презика ?Liudmila Kosteley (Моисеева)https://rg.ru/2018/02/21/rodina-polsha.html вот почитайте материалы о Польше, и поймёте, кто агрессор. Сейчас немцы поднимают этот вопрос. И требуют справедливости. Да, и эти земли (Восточную Пруссию) поляки получили от СТАЛИНА, за те Земли, что СТАЛИН забрал в 1939 году. Черчилль на конференции ,в 1945, положил спичку, потом другую сверху, на расстоянии, и сказал Сталину:"Это ты забрал у Польши в 1939 году." А затем положил третью спичку, на одинаковом расстоянии от первой и сказал, что эту территорию ты вернёшь Польше, взамен забранной в 1939, чтобы в дальнейшем не было споров. Потому что Черчилль знал Польшу и называл её "Гиеной Европы".Сталин так и сделал, ОТДАЛ КОМПЕНСАЦИЮ Польше. Какие могут быть притензии? Если учесть, что Польша сама была в сговоре с Гитлером, в 1938, Мюнхенский сговор, против Чехословакии. В 1945, после ПОБЕДЫ, Земли ПОДЕЛИЛИ, но это не означало, чтобы убивали и грабили местное население. А сейчас, в ЕС, между прочем, ГЕРМАНИЯ ведущая страна, и в основном ОНИ, содержат те страны, которые немцев и гоняли.Был подписан Мирный договор с Германией. .Liudmila Kosteley (Моисеева)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8Елена АндрееваИсконно недружелюбная, веками агрессивная и лживая страна не имеет права вообще что либо вякать в адрес Великой и спасающей всех России. О их нормальности и речи нет, напышенные, тужатся представить из себя что плрядочное, чего и в помине нет и никогда не было.Александр АкинжилиДуда полная бездарность и просто идиот. Польша прекрасно расцветала, когда Германия вкладывала большие средства с определенной целью. Цели иногда меняются и поток денег резко сократился, стремясь к нулю. Пирожковая экономика, по которой запад считает что он впереди планеты всей не даст удержать экономику на плаву. Остаётся богатый дядя Сэм, мировой гегемон и шавки лая выпрашивают кусочек хлеба уже без масла. Для Польши и лично идиота Дуды американцы не оправдают надежд. Внутри ЕЭС каждый тянет одеяло на себя, размеры его уменьшаются.Алексей ГоршковЯ - человек не религиозный,но глупо не признавать значение религии в становлении государства! Изначально славянские племена современной Польши не отличались от таких же на территории современной России,вернее - отличались, но не больше,чем друг от друга - допустим - племена Мазовецкой от Краковской земель не более,чем отличались племена Новгородской от Рязанской! Даже может быть - некоторые племена на территориях современных России и Польши были даже более близки друг другу,чем племена,скажем разных территорий,скажем - современной Польши! И вот - государство,выбравшее католичество, осталось задворками Западной Европы,а православное - аж до Тихого Океана дошло! Так что - не в населении дело - а в государственной элите! Государство в России оказалось более эффективным! Кстати - именно этим объясняется вечная русофобия польских властей: изначально-то "материал" одинаковый в их распоряжении был! Так что отношение простых поляков к России - ещё более-менее нормальное,отличающееся от привычной русофобии польских властей - они же сами от нас почти не отличаются! Да и россиянам с ними в общем-то делить нечего! Другое дело - жителям Белоруссии и Украины - уж они-то от поляков натерпелись - да и то - не от польского населения,а от их "верхов",отношение к которым довольно странное - вроде бы и ненависть - но какая-то ироничная - как к злым и коварным - но НЕУДАЧЛИВЫМ ублюдкам! Вроде бы в периоды с 1917 по 1939,с 1945 по 1991,с 1991 по настоящее время, Польша и самостоятельна,но по-моему - эта "самостоятельность" - кажущаяся,у неё постоянно есть хозяин. С 1917 по 1939 - Европа,прежде всего Англия,с 1991 года - США! В обоих этих периодах Польшу её хозяева используют,как АнтиРоссию! Пророссийской она была только в период с 1945 по 1991 годы,причём настолько,что некоторое время там Министром обороны был наш Рокоссовский! Короче - Польша перестала быть самостоятельной с разделами,после которых она могла быть "Про-"чьей угодно,только не пропольской!ВЛвалерий лисицынВ Польше будет смута, слишком много развелось неадекватных и злобных, а значится доведут сами себя до драки.Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинЛСЛюдмила СтарковаВИДНО У ДУДОЧКИ ОТКАЗЫВАЮТ ПОЧЕЧКИ-МОЧА БЬЁТ В ГОЛОВУ,ПРОВОЦИРУЯ СЖИЖЕННОСТЬ МОЗГА.Людмила СвириденкоЭтому уже ничего не поможет!LLLaura LavrovaНу пусть лопнет от злости, свое председательство пшеки могут засунуть себе в одно место.БОБорис ОсиповАндрей КалугинЕщё в детстве я слышал такое выражение, фразу: Поляк - штаны горят, а жопа мокрая!Андрей КалугинДва года тому назад, один поляк филолог, заявил, что Крым всегда был польским?!!!!! А Екатерина ваша (наша) курва его у них отобрала! Это человек с высшим образованием. А такую ересь несёт. Разве в польше трава - легализованна на высоком уровне?Валера МорозовИ этот недоношенный туда же...ИозефШвейкУ них президенты приходят и уходят, и каждый сдается выпрыгнуть из штанов как можно выше предыдущих презиков. Или скакать выше или дальше. Много раз бывал в Польше, подавляющее большинство населения к русским относятся нормально.сергей мельниковДа ну их ВСЕХ нах..вместе с народом и президентами!!ССуками были всегда!!Их Черчиль ишшо как называл??Гиены Европы!!Точняк!!Именно так!!Пся крев!!ПКПетр Петрович КанаевМоська.Комментировать
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