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Закон и Порядок

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США считают завышенным число погибших в больнице в Газе

США считают завышенным число погибших в больнице в Газе

Newsweek: разведка США считает, что в больнице в Газе погибли «десятки» человек При взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли несколько десятков человек, а не несколько сотен, как об этом сообщала палестинская сторона, заявил Newsweek источник в разведке США.

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