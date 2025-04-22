Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдет в учебники истории

Global Look Press / Graeme Sloan - Pool via CNP / Consolidated News Photos План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, а также усилия, которые он предпринимает в этом вопросе, войдут в учебники истории.
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