Окружение Авдеевки: Генерал Залужный требует от Киева срочных подкреплений

Огнемет «Тосочка-2» пугает ВСУ больше «Солнцепека» Константин Ольшанский На фото: ТОС-2 «Тосочка» — это глубоко модернизированный «Солнцепек», установленный на шасси высокопроходимого бронированного автомобиля «Урал».
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