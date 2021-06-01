Заговор молчания

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаЗаговор молчания Валерий СИФОРОВ (ДНР) 1 июня – Международный день защиты детей, 4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь СипкинВОВ длилась 4 года, убийства на Донбассе уже идут седьмой год. И это нормально для всехЛюбоМир14 апреля стало семь лет. Донбасских жителей проклятья и ненависть соберу И с ихней кровью и слезами замешу. Пройдусь я по разрушенным домам, По разбомблённым школам, детсадам. Через растяжки, минные поля, Осколками снарядов усыпана земля. Там арматурой ощетинилась стена, А возле входа шрапнелью кукла вся иссечена. Подвал. Здесь от бомбёжек прячется семья, Среди компотов и варений «Родная речь» за пятый класс видна. Здесь дети вам расскажут всё что знают про войну, Не с кино и с книжек, она у них здесь наяву. Они ложатся спать, Она до них в кровать. А вставши по утру, Вновь вспоминают, что живут в аду. Стих не окончен. Нет. Ему уже семь лет. Он мужеством замешен на крови, В нём боль моя, в нём боль народа, моей земли. И никогда укропы вас я не прощу, Проклятьем на века кляну. 01.05.2021ЛюбоМирМне снилась Тишина. Сегодня мне приснилась Тишина, Она прозрачная, с голубизной, Чуть-чуть, Как будто на Земле река. Я в ней купался, в неё нырял, В ведро ладошками её черпал. Она вокруг меня, она внутри меня, Её пощупать можно, она живая, Как ты, как я. Она рассказывала мне и про Себя, и про Меня Про этот мир, про Свет, про Тьму, Про нашу жизнь и про мечту, Мою Мечту! И в этом сне я над Землёй летал И Тишиною из ведра её я поливал, Но больше я пролил на свой Донбасс, Услышать тишину мечта для нас. 30.04.2021Семенков АлександрОчень хочется четвертовать всё это бендоровское отродье, начиная от Кравчука и заканчивая Зеленским. Время это ещё придёт, т. к Бог есть на земле.Анатолий ИвановНа Зеленского и Кравчука есть народ Украины! Жалко погибших детей? Несомненно жалко!Но мне не менее жалко и тех детей,которые погибли в Чечне и на всём С.Кавказе! Жалко тех десятков тысяч русских,что бежали от туда ,по сути от геноцида! Как путинское государство позаботилось о их дальнейшей судьбе?Вот о чём нужно в первую очередь писать и тревожиться.А Украина... Это другое государство! И нам нужно в первую очередь навести порядок во всех сферах государственного строительства у себя дома!!! И не собирать копейки СМСками на лечение НАШИХ детей!Владимр СемкинНадо не только это говлрить чиновникам запада но и кремлю ибо их рассивность плродило ситуацию ни мира ни войны, а этих уродов только могила исправит а не совесть.Комментировать
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