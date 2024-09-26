Депутаты Тульской городской Думы приняли присягу

В четверг, 26 сентября, состоялось первое очередное заседание Тульской городской Думы 7-го созыва, на котором присутствовали члены регионального правительства, сотрудники администрации города Тулы, депутаты Тульской областной Думы и другие почетные гости.
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