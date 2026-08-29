Belkin выпустила универсальный USB-C-хаб с 12 портами и зарядкой на 100 Вт

Она подключается к ПК через USB-C 3.1 Belkin представила универсальную док-станцию INC032 формата 12-в-1 для ноутбуков, MacBook, планшетов и других устройств с USB-C.
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