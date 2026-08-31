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Пятый канал

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FТ: Маск разрешил использовать Украине Starlink для ударов по РФ, но с условием

FТ: Маск разрешил использовать Украине Starlink для ударов по РФ, но с условием

Американский предприниматель Илон Маск разрешил боевикам киевского режима использовать систему спутниковой связи Starlink для ударов по территории России.

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