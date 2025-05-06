Водителям рассказали, как компенсировать некачественное топливо

Некачественный бензин вызывает быстрый износ мотора автомобиля и другие проблемы. Это можно компенсировать правильно подобранным моторным маслом, рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.
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