Три человека пострадали во время непогоды в Подмосковье

От непогоды также пострадали десятки автомобилей.В Московской области за прошедшие сутки сильный порывистый ветер нанёс ощутимый удар по инфраструктуре сразу десятков округов.
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