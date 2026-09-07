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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирс Морган: «Надежные источники сообщили, что «Арсенал» хотел обменять Дьокереша на Альвареса и поэтому почти не выпускал. Виктор в бешенстве и считает, что его не уважают»

Пирс Морган рассказал, что ему стало известно о готовности «Арсенала» расстаться с Виктором Дьокерешем, если бы удалось договориться о трансфере форварда « Атлетико » Хулиана Альвареса.

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