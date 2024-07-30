Чёрная метка для Эрдогана отправлена. Список, в который попал глава Турции, не оставляет шансов

Коллаж Царьграда Сегодня 538 прочитали Президент Турции Эрдоган, как сообщила Alain News, разоткровенничавшись, выдал мысль, что, мол, Турция не одобряет политику Тель-Авива в отношении Палестины и в крайнем случае может "войти" в Израиль.