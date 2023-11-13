Маленький народный саботаж войны. Родственники ВСУшников требуют демобилизации

В воскресенье по Украине прошли митинги родственников ВСУшников, находящихся на передовой. В Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге женщины с детьми требовали отправить военных на ротацию и дать отдых.
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