Влияние антиэстрогенных препаратов на эстрогенозависимые опухоли

Японские ученые описали механизм, благодаря которому лекарства, блокирующие работу эстрогенов, подавили развитие опухолей, не имеющих альфа-рецепторов к эстрогенам.
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