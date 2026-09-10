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Нижегородская правда

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Нижегородца будут судить за нападение с ножом из-за долга

В Богородске будут судить мужчину, обвиняемого в покушении на убийство из корыстных побуждений. Преступление было совершено в июне этого года у деревни Поляны Богородского округа.

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