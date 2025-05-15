Трещины и течь: обнаружены конструктивные дефекты на новых фрегатах ВМС Южной Кореи

В начале 2010-х годов Минобороны Южной Кореи запустило программу FFG-II, которая предусматривала строительство 8 новых фрегатов УРО проекта Daegu (водоизмещением 3600 тонн), обладающих продвинутыми возможностями противолодочной борьбы по сравнению с классом Incheon (на вооружении 6 вымпелов), на котором базировался этот новый тип.