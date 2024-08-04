Около 800 тысяч мужчин призывного возраста «залегли на дно» в попытке избежать мобилизации на Украине, сообщило издание Financial Times со ссылкой на председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху.
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