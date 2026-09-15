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Царьград

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Toyota отзывает 8521 кроссовер C-HR 2026 в связи с дефектом батареи

Toyota отзывает 8521 кроссовер C-HR 2026 в связи с дефектом батареи

Toyota отзывает 8521 кроссовер C-HR 2026 года из-за дефекта батареи, который может привести к отключению двигателя.

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