Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

КузнецовВВ

Мужская сборная Австралии завоевала путёвку на Олимпийские игры — 2024 в ходе чемпионата мира — 2023. На текущем ЧМ разыгрывается по две олимпийские лицензии для лучших команд из Европы и Америки и по одной для Африки, Азии и Океании. Австралия вышла во второй этап турнира, а её единственный соперник по континентальной квалификации – Новая Зеландия — попал только в утешительные матчи. Таким образом, Австралия займёт место не ниже 16-го, а Новая Зеландия — не выше 17-го, что гарантирует первой место на ОИ-2024. Борьбу за попадание в Париж на ЧМ от Европы продолжают Сербия, Италия, Литва, Черногория, Греция, Словения, Германия, Грузия, Испания и Латвия. От Америки в следующую стадию вышли Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, США, Канада и Бразилия. Эти команды уже гарантировали себе как минимум участие в одном из финальных олимпийских квалификационных турниров. Все азиатские (Китай, Иран, Иордания, Япония, Ливан, Филиппины) и африканские (Ангола, Кабо-Верде, Египет, Кот-д’Ивуар, Южный Судан) сборные не смогли выйти во второй этап ЧМ и выявят по одному участнику ОИ-2024 в утешительных матчах. Также вместе с представителями других континентов (Мексикой, Венесуэлой, Финляндией и Новой Зеландией) они разыграют места на финальных олимпийских квалификационных турнирах. Сборной Франции гарантировано место на ОИ-2024 как стране-организатору соревнований.