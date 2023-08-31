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Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

1. Приятно смотреть, как на международных турнирах проявляют себя игроки, которых списали со счетов в НБА.

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КузнецовВВ
Мужская сборная Австралии завоевала путёвку на Олимпийские игры — 2024 в ходе чемпионата мира — 2023. На текущем ЧМ разыгрывается по две олимпийские лицензии для лучших команд из Европы и Америки и по одной для Африки, Азии и Океании. Австралия вышла во второй этап турнира, а её единственный соперник по континентальной квалификации – Новая Зеландия — попал только в утешительные матчи. Таким образом, Австралия займёт место не ниже 16-го, а Новая Зеландия — не выше 17-го, что гарантирует первой место на ОИ-2024. Борьбу за попадание в Париж на ЧМ от Европы продолжают Сербия, Италия, Литва, Черногория, Греция, Словения, Германия, Грузия, Испания и Латвия. От Америки в следующую стадию вышли Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, США, Канада и Бразилия. Эти команды уже гарантировали себе как минимум участие в одном из финальных олимпийских квалификационных турниров. Все азиатские (Китай, Иран, Иордания, Япония, Ливан, Филиппины) и африканские (Ангола, Кабо-Верде, Египет, Кот-д’Ивуар, Южный Судан) сборные не смогли выйти во второй этап ЧМ и выявят по одному участнику ОИ-2024 в утешительных матчах. Также вместе с представителями других континентов (Мексикой, Венесуэлой, Финляндией и Новой Зеландией) они разыграют места на финальных олимпийских квалификационных турнирах. Сборной Франции гарантировано место на ОИ-2024 как стране-организатору соревнований.
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