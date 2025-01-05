«Земледелие» на Ка-52: оперативная постановка минных полей с боевых вертолётов для изоляции района боевых действий

Изображение ТГ-канал Fighterbomber Одним из наиболее печальных событий в рамках проводимой российской специальной военной операции (СВО) в 2024 году стало вторжение вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область.
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