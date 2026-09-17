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Седые волосы в 15 лет: названы неочевидные последствия курения вейпов

Седые волосы в 15 лет: названы неочевидные последствия курения вейпов

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Вред электронных сигарет не ограничивается проблемами с дыханием: курение вейпов запускает целый ряд нарушений – от изменений кожи и волос до снижения когнитивных функций.

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