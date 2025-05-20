Марочко: У Северска замечены группы англоязычных наемников

На линии фронта восточнее и севернее Северска замечены маневренные группы иностранных наемников. Передвигается противник на пикапах с установленными в кузове пулеметными турелями и минометами западного производства.
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