Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко: У Северска замечены группы англоязычных наемников

Марочко: У Северска замечены группы англоязычных наемников

На линии фронта восточнее и севернее Северска замечены маневренные группы иностранных наемников. Передвигается противник на пикапах с установленными в кузове пулеметными турелями и минометами западного производства.

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